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2022
https://1prime.ru/Forex/20220629/837324043.html
Рубль укрепляется к доллару и евро на торгах в среду
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Рубль резко укрепляется в начале торгов к основным иностранным валютам: доллар в очередной раз обновил минимум с мая 2015 года, а евро — с октября 2014 года. Курс доллара... ПРАЙМ, 29.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль резко укрепляется в начале торгов к основным иностранным валютам: доллар в очередной раз обновил минимум с мая 2015 года, а евро — с октября 2014 года.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижается 1,56 рубля, до 50,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.