МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль резко укрепляется в начале торгов к основным иностранным валютам: доллар в очередной раз обновил минимум с мая 2015 года, а евро — с октября 2014 года. Курс доллара снизился на 1,58 рублей, евро - на 1,74 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижается 1,56 рубля, до 50,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.