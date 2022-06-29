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2022
https://1prime.ru/Forex/20220629/837324148.html
Курс евро упал ниже 53 рублей
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Курс евро на Мосбирже опустился до 52,7 рубля впервые с апреля 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар также обновляет семилетние минимумы, рухнув до 50,01... ПРАЙМ, 29.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Мосбирже опустился до 52,7 рубля впервые с апреля 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
Доллар также обновляет семилетние минимумы, рухнув до 50,01 рубля.
Таким образом российская валюта резко укрепляется в начале торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижается 1,56 рубля, до 50,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.