МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Мосбирже опустился до 52,7 рубля впервые с апреля 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар также обновляет семилетние минимумы, рухнув до 50,01 рубля.

Таким образом российская валюта резко укрепляется в начале торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижается 1,56 рубля, до 50,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.