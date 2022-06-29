МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ придерживается политики плавающего курса рубля даже в изменившихся условиях, а попытки достичь того курса, который был прежде, сделают его искусственным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России отметил оживление в сфере кредитования

"Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс", — сказала она, выступая на съезде РСПП.

Кроме того, управляемый курс приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ, отметила глава регулятора. "Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся", — пояснила она.

Кроме того, глава Центробанка призвала ускорить валютную либерализацию в России, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику.

"Бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность. И мы с этим выступаем, в том числе поддерживаем и готовы дать разъяснения по неприменению мер ответственности за нарушения валютного законодательства без вины", — подчеркнула Набиуллина.