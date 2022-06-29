2022-06-29T12:02:27+03:00

2022-06-29T12:02:27+03:00

2022-06-29T12:02:27+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220629/837325758.html

Центробанк сообщил о дисбалансе в переходе на нацвалюты в торговле

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Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ ВИДИТ ДИСБАЛАНСЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ В ТОРГОВЛЕ, БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПЕРЕВОДИТЬ ВСЕ КОНТРАКТЫ НА НИХ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 29.06.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60