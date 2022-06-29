2022-06-29T12:02:27+03:00
2022-06-29T12:02:27+03:00
2022-06-29T12:02:27+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220629/837325758.html
Центробанк сообщил о дисбалансе в переходе на нацвалюты в торговле
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ ВИДИТ ДИСБАЛАНСЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ В ТОРГОВЛЕ, БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПЕРЕВОДИТЬ ВСЕ КОНТРАКТЫ НА НИХ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 29.06.2022
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦБ РФ ВИДИТ ДИСБАЛАНСЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ В ТОРГОВЛЕ, БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПЕРЕВОДИТЬ ВСЕ КОНТРАКТЫ НА НИХ — НАБИУЛЛИНА