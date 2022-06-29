МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк России готов существенно увеличить месячный лимит на переводы граждан за рубеж с нынешних 150 тысяч долларов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП. Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля

"Что касается, например, вставал (вопрос – ред.) про 150 тысяч (долларов – ред.) для граждан перевода денег, то готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали о том, чтобы снять этот лимит, но, к сожалению, там есть требования законодательства, нужно закон менять для того, чтобы убрать это ограничение", — сказала она.

ЦБ с 8 июня повысил месячный порог переводов за рубеж для россиян и нерезидентов из дружественных стран с 50 тысяч до 150 тысяч долларов. Также регулятор повысил лимит переводов в месяц через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.

При этом для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.