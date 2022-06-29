МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Валютный контроль в РФ следует отменить, а решение этого вопроса делегировать бизнесу, заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Абрамов. Эксперт назвал возвращение западных компаний худшим сценарием для России

"У нас сегодня переизбыток валюты. У нас есть элементы валютного контроля, есть ограничения у частных лиц. Уберите контроль, мы сами разберемся. Сегодня валюта — это наказание. Дайте нам самим решать проблему валюты", — сказал он во время съезда РСПП.

Вместе с тем Абрамов назвал правильным решение с помощью бюджета снимать напряжение валютного рынка. "Наверное, ее (валюты — ред.) сейчас так много и импорт такой слабый, что надо совсем уйти от валютного контроля. Это очевидно. Но, может, и этого будет недостаточно", — считает Абрамов.

Кроме того, он предложил гарантировать со стороны правительства защиту от обесценивания депозитов. "Если мы пойдем в Турцию или Китай, в Турции лира слабая. Может, у ЦБ хедж купить? Или страховку от обесценивания лиры. Нам нужны совсем креативные вещи", — отметил он.