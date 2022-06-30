Экперт SberCIB Рапохин предсказал равновесный курс рубля к концу года 65 рублей за доллар
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доллар в паре с рублем до конца года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, к концу года же доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия, сказал РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
"В июле-августе продажи валюты вновь будут значительными и составят 1,5-2 триллиона рублей, по нашим оценкам. Помимо налогов, нескольким экспортерам предстоит выплатить дивиденды. На этом фоне пара доллар-рубль может вновь вернуться к 50 рублям за доллар к концу июля, не исключено даже временное снижение ниже этой отметки", — говорит эксперт.
"Осенью импорт, скорее всего, начнет более активно восстанавливаться, что позволит рублю найти равновесие вблизи 65 рублей за доллар к концу года", — добавляет Рапохин.
По-прежнему наблюдается дисбаланс между экспортом и импортом, что способствует сохранению сильного рубля, отмечает эксперт. Особенно ярко этот дисбаланс проявляется в конце месяца на фоне продажи валюты экспортерами под налоговые выплаты, добавляет он.
"В июне они (налоговые выплаты — ред.) уже позади, поэтому можно ожидать коррекции рубля в ближайшие дни, чему, в частности, могут способствовать комментарии министра финансов Антона Силуанова о готовности оказать воздействие на курс путем покупок валют дружественных стран", — заключает Рапохин.
https://1prime.ru/Forex/20220630/837336162.html