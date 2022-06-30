МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доллар в паре с рублем до конца года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, к концу года же доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия, сказал РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Эксперт рассказал, как сильный рубль вредит черной металлургии

"В июле-августе продажи валюты вновь будут значительными и составят 1,5-2 триллиона рублей, по нашим оценкам. Помимо налогов, нескольким экспортерам предстоит выплатить дивиденды. На этом фоне пара доллар-рубль может вновь вернуться к 50 рублям за доллар к концу июля, не исключено даже временное снижение ниже этой отметки", — говорит эксперт.

"Осенью импорт, скорее всего, начнет более активно восстанавливаться, что позволит рублю найти равновесие вблизи 65 рублей за доллар к концу года", — добавляет Рапохин.

По-прежнему наблюдается дисбаланс между экспортом и импортом, что способствует сохранению сильного рубля, отмечает эксперт. Особенно ярко этот дисбаланс проявляется в конце месяца на фоне продажи валюты экспортерами под налоговые выплаты, добавляет он.

"В июне они (налоговые выплаты — ред.) уже позади, поэтому можно ожидать коррекции рубля в ближайшие дни, чему, в частности, могут способствовать комментарии министра финансов Антона Силуанова о готовности оказать воздействие на курс путем покупок валют дружественных стран", — заключает Рапохин.