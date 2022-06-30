МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россиянам выгодно купить наличный доллар в банках до того, как правительство начнет валютные интервенции и курс вернется к уровням начала года, сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции, хотя пока решения нет. По его словам, Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю. Их курсы 29 июня вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).

"Соответственно, к зиме курс скорректируется в сторону ослабления рубля до уровней начала года, отечественная валюта не вечно будет на таком уровне. Надо пользоваться импортерам и населению возможностью, пока такой курс", — считает эксперт.

"Конечно, наличная валюта стоит других денег: в банках она продается дороже, чем на бирже. Даже если пересчитать с 20-процентной банковской наценкой к биржевому курсу, покупка валюты все равно выгодна – о покупке долларов даже по 60 рублей раньше можно было только мечтать – такой курс был только в конце 2019 года. Поэтому наличку вполне можно покупать", — уверен он.

С его точки зрения, сейчас Банк России и правительство РФ дают импортерам время, чтобы они "протоптали" логистические дорожки, привезли товар. С другой стороны, физлицам не нужно бояться покупать наличную валюту. "Вы можете поехать в любую страну и на эти доллары купить товар дешевле, чем у нас, в разы, в первую очередь это касается автомобилей", — добавляет он.