МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром увеличивается по отношению к доллару на данных о замедлении годовой инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. Доллар вырос до 53,24 рубля, евро — до 56 рублей

По состоянию на 7.32 мск курс евро к доллару растет до 1,0455 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0439 доллара. Курс доллара к иене сохраняется на уровне предыдущего закрытия в 136,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,08%, до 105,02 пункта.

Европейская валюта в четверг утром получает поддержку за счет статданных по потребительским ценам в Германии. Так, инфляция в стране по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,6% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее. Аналитики, напротив, ожидали ускорения показателя до 8%.

В четверг инвесторы также находятся в ожидании статданных по рынку труда в Германии. Аналитики полагают, что безработица в стране в июне сохранилась на уровне в 5%.