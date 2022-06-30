МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс евро перешел к снижению к доллару после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Безработица в еврозоне в мае неожиданно снизилась

По состоянию на 12.33 мск курс евро к доллару опускается до 1,0427 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0439 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 136,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 136,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 105,17 пункта.

Утром евро дорожал по отношению к доллару — на замедлении инфляции в Германии до 7,6% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее.

Однако затем рост курса евро замедлил рост и перешёл к снижению — после данных уже об инфляции во Франции, которая ускорилась до рекорда с 1985 года и составила 5,8%.

Затем евро смог даже снова укрепиться, но после публикации данных о том, что безработица в Германии в июне неожиданно выросла до 5,3%, евро окончательно вернулся в "красную" зону.