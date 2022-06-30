МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался в парах с основными инвалютами после повышенной волатитьности на утренних торгах, отечественная валюта укрепляется к доллару и евро и мало меняется к юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Исследование показало, что россияне стали больше верить в курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.45 мск снижается на 1,28 рубля — до 51,96 рубля, евро — на 1,87 рубля, до 54,13 рубля. Юань к рублю снижается на 2,5 копейки — до 8,75 рубля (при этом большую часть торгов провел в плюсе и поднимался до 8,489 рубля).

ИНТЕРЕС К ЮАНЮ

Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции, хотя пока решения нет. По его словам, Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю.

В среду это ослабило позиции рубля в парах с долларом и евро. В первые минуты торгов в четверг доллар попытался укрепляться, однако довольно быстро перешел к резкому падению, после чего сократил потери и стабилизировался в районе 52,5 рубля. Курс юаня укрепился на сильной статистике по Китаю

Евро со старта торгов в паре с рублем демонстрирует негативную динамику. Впрочем, европейская валюта сегодня находится по давлением и на рынке форекс.

На этом фоне спекулянты обратили внимание на "альтернативную" доллару и евро валюту – юань, который дорожает второй день подряд. За эти дни китайская валюта максимально дорожала на 8,4% — до 8,489 рубля.

В среду объем торгов юанем в рублевом эквиваленте составил почти 32 миллиарда рублей, в четверг на текущий момент превысил 27 миллиардов рублей.

Впрочем, объем торгов в паре доллар-рубль сегодня составляет 97,4 миллиарда рублей, в паре евро-рубль — 39 миллиардов.

"Согласно старому бюджетному правилу, покупки должны составлять около 9 миллиардов долларов в месяц. Такого объема ликвидности в паре CNY/RUB (юань-рубль) на спотовом рынке сейчас нет. С учетом ежедневных оборотов по ней около 0,5 миллиарда в долларовом эквиваленте Минфин смог бы покупать на этом рынке ежедневно 0,1-0,2 миллиарда или 2-4 миллиарда в месяц в долларовом эквиваленте. В этом случае мы не исключаем временного ослабления рубля до 57-60 рублей за доллар на следующей неделе", — говорит Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

ПРОГНОЗЫ

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" полагает, что в ближайшее время участники локального валютного рынка займут осторожную позицию, ожидая новых мер правительства в отношении валютного рынка. Однако если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то можно будет ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже 50 по доллару, считает он. Аналитики предсказали курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго

"Подробности новых действий по ситуации с рублем появятся лишь на следующей неделе, в связи с чем курс доллар-рубль в ближайшие дни, вероятно, продолжит находиться вблизи текущих уровней", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".