Рубль днем стабилизировался в парах с основными инвалютами и мало меняется к юаню
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался в парах с основными инвалютами после повышенной волатитьности на утренних торгах, отечественная валюта укрепляется к доллару и евро и мало меняется к юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.
Курс доллара расчетами "завтра" к 15.45 мск снижается на 1,28 рубля — до 51,96 рубля, евро — на 1,87 рубля, до 54,13 рубля. Юань к рублю снижается на 2,5 копейки — до 8,75 рубля (при этом большую часть торгов провел в плюсе и поднимался до 8,489 рубля).
ИНТЕРЕС К ЮАНЮ
Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции, хотя пока решения нет. По его словам, Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю.
В среду это ослабило позиции рубля в парах с долларом и евро. В первые минуты торгов в четверг доллар попытался укрепляться, однако довольно быстро перешел к резкому падению, после чего сократил потери и стабилизировался в районе 52,5 рубля.
Евро со старта торгов в паре с рублем демонстрирует негативную динамику. Впрочем, европейская валюта сегодня находится по давлением и на рынке форекс.
На этом фоне спекулянты обратили внимание на "альтернативную" доллару и евро валюту – юань, который дорожает второй день подряд. За эти дни китайская валюта максимально дорожала на 8,4% — до 8,489 рубля.
В среду объем торгов юанем в рублевом эквиваленте составил почти 32 миллиарда рублей, в четверг на текущий момент превысил 27 миллиардов рублей.
Впрочем, объем торгов в паре доллар-рубль сегодня составляет 97,4 миллиарда рублей, в паре евро-рубль — 39 миллиардов.
"Согласно старому бюджетному правилу, покупки должны составлять около 9 миллиардов долларов в месяц. Такого объема ликвидности в паре CNY/RUB (юань-рубль) на спотовом рынке сейчас нет. С учетом ежедневных оборотов по ней около 0,5 миллиарда в долларовом эквиваленте Минфин смог бы покупать на этом рынке ежедневно 0,1-0,2 миллиарда или 2-4 миллиарда в месяц в долларовом эквиваленте. В этом случае мы не исключаем временного ослабления рубля до 57-60 рублей за доллар на следующей неделе", — говорит Юрий Попов из SberCIB Investment Research.
ПРОГНОЗЫ
Юрий Кравченко из "Велес Капитала" полагает, что в ближайшее время участники локального валютного рынка займут осторожную позицию, ожидая новых мер правительства в отношении валютного рынка. Однако если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то можно будет ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже 50 по доллару, считает он.
"Подробности новых действий по ситуации с рублем появятся лишь на следующей неделе, в связи с чем курс доллар-рубль в ближайшие дни, вероятно, продолжит находиться вблизи текущих уровней", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/Forex/20220630/837345650.html