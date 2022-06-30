МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России с 1 июля повысил до 1 миллиона долларов со 150 тысяч долларов месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку, сообщил регулятор. Банк России рассказал об исчерпанности роли доллара и евро

"С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичный порог установлен и для переводов физлиц — резидентов из дружественных государств. "Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", — пояснил регулятор.