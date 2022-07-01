МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Доллар уже почт достиг дна и скоро начнет медленно укрепляться, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" экономист Никита Масленников. Доллар за июнь упал на 9,86 рублей, евро — на 8,64 рубля

Он поделился своей оценкой: "Думаю, что предел практически нащупан. Может, доллар зацепится за 50 рублей, вряд ли за 49 рублей, но тем не менее это уже практически близко ко дну. Дальше я думаю, что он будет потихоньку расти".

Масленников считает, что доллар может начать укрепляться в июле, когда начнет восстанавливаться экспорт и бизнесу потребуется иностранная валюта.

По его прогнозу, "в течение месяца-двух" доллар подорожает до 60-65 рублей.