МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс евро в первый день нового полугодия уменьшается в ожидании ускорения годовой инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снизился на 1,79 рублей, евро — на 2,31 рубля

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару снижается до 1,0459 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0482 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 135,09 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,73 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,24%, до 104,93 пункта.

Европейская валюта в пятницу утром находится под давлением предстоящих макроэкономических статданных. Аналитики полагают, что потребительские цены в еврозоне в годовом выражении, по предварительной оценке, по итогам июня выросли на 8,4% после роста на 8,1% месяцем ранее.

Кроме того, эксперты ждут, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в июне, по окончательной оценке, снизился до 52 пунктов с 54,6 пункта в мае, как и показала предварительная оценка.