МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В пятницу вероятность рецессии в мировой экономике обусловила рост валют-убежищ, таких как японская иена и доллар США, а чувствительный к риску австралийский доллар опустился до минимума за два года. Доллар и иена укрепляются из-за роста спроса на валюты-убежища

Пара доллар США/иена снизилась до 135,105 от достигнутого на этой неделе максимума за 24 года 137,00.

Индекс доллара вырос на 0,18%, до 104,85.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,31%, до 1,0449, а пара британский фунт/доллар США — на 0,53%, до 1,21145.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 1,12%, до 0,6826, ранее достигнув минимума с июня 2020 года 0,6822.

Новозеландский доллар потерял 1,15% и в первые с мая 2020 года торговался по 0,6175.

Рискованные активы попали под давление еще в начале азиатской сессии, а во второй половине сессии их снижение ускорилось.

Азиатские фондовые рынки также снижались наряду с доходностью казначейских облигаций США.

Тон сессии пятницы задали распродажи акций в США в четверг, которые были спровоцированными слабыми данными по расходам американских потребителей, указавшими на риск замедления роста экономики в результате агрессивного ужесточения политики ФРС.

Доллар растет на рисках спада в мировой экономике и снижается на признаках рецессии в экономике США.

В четверг, после выхода данных по расходам, индекс доллара потерял 0,32% и восстанавливался в Азии, потому что эти же данные обусловили снижение азиатских активов.

"Отношение к доллару ухудшается из-за обеспокоенности возможностью рецессии, однако торговать им, ориентируясь только на рост американской экономики, никогда не было целесообразно", — пишут экономисты RBC Capital Markets в аналитической записке.

Вероятность того, что в США рецессия начнется, а в остальных странах — нет, крайне мала, отмечают экономисты компании. В период мирового экономического спада доллар и другие валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк, будут укрепляться за счет сырьевых валют и британского фунта.

Индекс доллара нацелен на рост на 0,75% по итогам недели, что стало бы самым большим его укреплением за четыре недели.

ФРС с марта повысила ключевую процентную ставку на 150 базисных пунктов, причем половина этого роста была реализована на последнем заседании, когда ставка была поднята сразу на 75 базисных пунктов, что стало самым большим ее повышением с 1994 года. Прогноз рынка предполагает, что в июле ставку ждет такое же повышение.

Ожидается, что Европейский центральный банк в этом месяце тоже впервые за десятилетие поднимет свою ставку, хотя экономисты и разделились во мнениях относительно размера такого повышения.

В пятницу также выйдет отчет по инфляции в еврозоне, который поможет инвесторам получить представление о скорости повышения ставок ЕЦБ.

Пара евро/доллар США может закрыть неделю со снижением на 0,94%, после того как в четверг достигла минимума за две недели 1,0381. Давление на евро оказывает мнение инвесторов, которые считают экономику Европы более уязвимой, чем экономика США. Ситуация усугубляется энергетическим кризисом, которому поспособствовал конфликт на Украине.

С начала этой недели британский фунт потерял 1,21%, а австралийский доллар — 1,66%.

В четверг состоится заседание Резервного банка Австралии. На рынке ожидают, что он повысит ключевую процентную ставку на половину процентного пункта, однако это вряд ли окажет поддержку австралийскому доллару, которые последнее время следует за динамикой цен на сырьевые товары, снижающихся из-за обеспокоенности ухудшением перспектив роста мировой экономики.

Аналитики Westpac считают уровень 0,6750 "очередной явной целью" пары австралийский доллар/доллар США.