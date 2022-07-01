Мосбиржа: рубль падает к доллару и евро на старте торгов пятницы
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в первый день нового полугодия усилил снижение к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 53 рублей, евро — около 55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 52,89 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 54,92 рубля.
В самом начале торгов курс доллара рос на 17 копеек, евро — на 51 копейку.
https://1prime.ru/Forex/20220701/837355352.html
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