МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в первый день нового полугодия усилил снижение к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 53 рублей, евро — около 55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар и иена растут на рисках рецессии

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 52,89 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 54,92 рубля.

В самом начале торгов курс доллара рос на 17 копеек, евро — на 51 копейку.