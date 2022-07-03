МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рубль совершил "ошеломляющий переворот", резко укрепившись после обвала на начальном этапе введения антироссийских санкций и в настоящий момент находится в "необычной ситуации", отметили американские аналитики, которых опросил телеканал CBS. Рубль дешевеет к доллару и евро более чем на 4%

Упомянув, что недавно, несмотря на давление западных стран, рубль достиг нового максимума по отношению к доллару США, эксперты отметили, что российская национальная валюта совершила "ошеломляющий переворот", резко укрепившись после обвала на начальном этапе введения антироссийских санкций. А с января, подчеркивают американские аналитики, курс рубля повысился на 45% по отношению к доллару США.

"Это необычная ситуация", — заявил профессор по накоплению и росту капитала в Гарвардской школе Кеннеди Джеффри Франкель, комментируя динамику рубля.