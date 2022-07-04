МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. В понедельник рисковые валюты торговались против доллара США около многолетних минимумов, а евро находился под давлением. Инвесторы покупали надежные активы на фоне опасений относительно роста мировой экономики. Замена доллару: как БРИКС+ реформирует мировую финансовую систему

Вышедшие в пятницу данные показали, что инфляция в еврозоне в июне достигла очередного рекордного максимума, что повысило вероятность ужесточения политики ЕЦБ на заседании в июле.

Пара евро/доллар в понедельник торговалась без изменений, по 1,0435, чуть выше достигнутого в мае минимума за пять лет 1,0349. Это означает, что инвесторы предпочитают доллар на фоне неблагоприятных перспектив экономики.

В пятницу валюты Австралии и Новой Зеландии достигли против доллара США минимумов за два года, а в начале азиатской сессии понедельника находились недалеко от этих уровней. Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,3%, по 0,6796, достигнув в пятницу 0,6764. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,1%, по 0,6197.

В понедельник в США отмечается День независимости, поэтому интенсивность торгов, видимо, будет пониженной.

Потоки в сторону активов-убежищ обычно поддерживают доллар США, особенно против валют стран-экспортеров при ослаблении перспектив экономики. Поэтому доллар торгуется на повышенных уровнях, несмотря на то, что рынки умерили ожидания повышения процентных ставок в США. На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 105,100, недалеко от достигнутого в июне максимума за 20 лет 105,790.