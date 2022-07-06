МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости. Об этом рассказал президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров.

Отмечается, что Минфин России обеспокоен излишним укреплением национальной валюты. Эксперт не исключает, что власти могут начать покупку валют дружественных стран, например, юаня.

"Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся", — добавляет Егоров.

Как отмечает президент ACI Russia, давать прогнозы по курсу валют сложно, поскольку он зависит от нескольких факторов.

По словам Егорова, можно отметить, что текущий курс рубля в силу инфляции, "текущих цен на внутреннем рынке, все еще продолжает быть очень крепким, хотя он и упал более чем на 15% за последние несколько дней".