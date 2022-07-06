МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в среду занимали защитные позиции после того, как опасения насчет глобальной рецессии ударили по ценам на сырьевые товары. Кроме того, эти опасения привели к снижению доходности облигаций, поскольку инвесторы умерили ожидания насчет резкого повышения процентных ставок. НКЦ с 18 июля ограничит долю долларов в сделках с частичным обеспечением

Австралийский доллар удерживался на уровне 0,6810 доллара США, тогда как накануне он упал на 1% до двухлетнего минимума 0,6762 доллара США. Откат пригрозил проверить на прочность поддержку на уровне 0,6750 доллара США, тогда как сопротивление теперь находится на максимуме вторника 0,6895 доллара США.

Новозеландский доллар торговался по 0,6177 доллара США, ранее также достигнув двухлетнего минимума 0,6125 доллара США. Поддержка находится на уровне 0,5930 доллара США, а сопротивление — на 0,6226 доллара США.

Австралийский доллар смог укрепиться к евро. Из-за разочаровывающих макроданных в Европе участники рынков умерили ожидания насчет повышения процентных ставок в этом регионе. Евро упал на 0,8% до 1,5105 австралийского доллара.

Инвесторы также пересмотрели ожидания насчет того, как сильно Резервный банк Австралии (РБА) в итоге может повысить ставки после их увеличения на 50 базисных пунктов во вторник до 1,35%.

Фьючерсы по-прежнему указывают на очередное повышение ставки на 50 б. п. в августе и ее дальнейшее увеличение до 3,1% к концу года, однако теперь ее пик ожидается на уровне около 3,5% против более 4% месяц назад.

Большинство экономистов сомневаются, что РБА зайдет даже так далеко, учитывая, что представители центробанка прогнозируют смягчение инфляции в следующем году и подчеркнули опасения по поводу того, как домохозяйства справятся с ростом стоимости заимствований.

"Мы ожидаем повышение ставки еще на 50 б. п. в августе, затем паузу и очередное повышение в 4-м квартале и в 1-м квартале 2023 года, в результате чего денежная ставка достигнет 2,6%, — сказал Пол Блоксхем, главный эксперт HSBC по экономике Австралии.

"Если скачок инфляции не закрепится в долгосрочных ожиданиях, повышение ставки на 250 б. п. определенно замедлит экономический рост, в частности потому, что он приведет к серьезному снижению цен на жилье", — добавил Блоксхем.

Фьючерсы на 3-летние облигации повысились на 5 б. п. до 96,895, а доходность 10-летних гособлигаций составила 3,447%, что намного ниже июньского пика 4,125%.

Новозеландский доллар также попал под давление из-за того, что цены на крупнейшую статью экспорта страны — молочную продукцию — упали на 4,1%.

"Опасения насчет роста мировой экономики, а также риски введения новых локдаунов в Китае негативно влияют на цены на молочную продукцию", — отметила Кристина Клифтон, старший валютный аналитик CBA.

"Путь наименьшего сопротивления для валютной пары новозеландский доллар / доллар США лежит вниз, и мы ожидаем, что новозеландский доллар до конца месяца протестирует уровень 0,6000 доллара США", — добавила Клифтон.