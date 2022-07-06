МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе евро, в среду утром остается на самом высоком уровне почти за 20 лет после резкого ухода трейдеров от риска днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Австралийский и новозеландский доллары торгуются под давлением в среду

По состоянию на 7.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,0256 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 135,45 иены со 135,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращался на 0,02%, до 106,51 пункта.

Днем ранее мировые рынки захватила волатильность, которая поддержала традиционно более надежный доллар, а опасения вокруг экономики Европы сдержали евро. Во вторник индекс доллара достиг 106,79 пункта, что является самым высоким значением с декабря 2002 года. В то же время, курс евро к доллару опустился ниже 1,03 доллара за евро впервые с того же месяца.

Опасения были связаны с дополнительными рисками для нефтегазового сектора Европы после новостей о забастовках на норвежских месторождениях, что произошло на фоне продолжающегося энергетического кризиса в регионе и высоких цен на газ. Норвежская Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, что подтолкнуло цены на газ. А с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы.

Инвесторы также ожидают в среду вечером публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам того заседания регулятор повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года — до уровня 1,5-1,75% годовых. Инвесторы надеются найти в документе сигналы о дальнейших мерах ЦБ в свете рисков рецессии. По данным CME Group, почти 86% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.