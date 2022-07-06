СИНГАПУР/ГОНКОНГ, 6 июл — ПРАЙМ. Доллар США демонстрирует силу в среду, удерживаясь около самого высокого уровня за 20 лет против евро и на многомесячных максимумах против других основных валют. Более высокие цены на газ и политическая неопределенность вновь вызвали опасения в отношении рецессии, заставив инвесторов обратиться к валютам-убежищам. Reuters рассказал о противоречии в американской экономике

На азиатской сессии пара евро/доллар торговалась по 1,025, что чуть выше самого низкого уровня с конца 2002 года на 1,0236, достигнутого до начала текущей сессии. Единая европейская валюта во вторник потеряла 1,5% своей стоимости, что стало самым сильным падением с тех пор, как в марте 2020 года распространилась пандемия Сovid-19.

В сочетании с падением других основных валют это позволило индексу доллара оставаться чуть ниже двадцатилетнего максимума 106,57, достигнутого до начала текущей сессии, тогда как японская иена, еще одна валюта-убежище, выросла.

Чару Чанана, валютный стратег-аналитик Saxo Capital Markets, приписывает это падение евро укреплению доллара и "возобновлению опасений в отношении дефицита газа в еврозоне, так как Россия угрожает продолжить сокращение поставок". Инвестстратег предупредил о начале фазы ослабления рубля

Цены на электроэнергию в Германии и Франции достигли рекордных максимумов, тогда как регуляторы стараются обеспечить достаточные закупки газа для хранилищ и контролировать составление списков приоритетных потребителей.

Чанана также добавляет, что падение евро вновь вызвало ожидания рынка в отношении достижения паритета против доллара. При этом Европейский центральный банк, вероятно, продолжит отставать от Федеральной резервной системы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, при этом необходимо учесть более высокие рецесисонные риски для еврозоны.

Одним из недавних сигналов рецессии стало то, что доходность двухлетних казначейских облигаций США превысила доходность 10-летних облигаций. Инверсия кривой доходности в прошлом предшествовала рецессиям в США.

Однако падение евро против британского фунта оказалось более сдержанным, так как фунту вредят новые политические потрясения. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону вновь грозит потеря своего поста после ухода в отставку двух важных министров: министра финансов Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида.

Против доллара фунт также немного упал против уровня закрытия вторника, до минимума 1,1941, который находится чуть выше самого низкого уровня за 18 месяцев, достигнутого до начала текущей сессии. Австралийский доллар также оказался под давлением и достиг 0,6795 против доллара США.

Между тем, японская иена, которая последнее время испытывала давление, получила небольшую поддержку со стороны потоков в валюты-убежища, при этом пара доллар США/японская иена упала на 0,3%, до 135,41.

"Пока иена пользуется спросом, так как ее поддерживают потоки в валюты-убежища", — говорит Мэтт Симпсон, старший валютный стратег-аналитик City Index.

"Тем не менее, импульс остается слабым по сравнению с колебаниями, которые наблюдались до начала текущей сессии, а это указывает на то, что трейдеры соблюдают осторожность, но не подвержены паническим настроениям на фоне надежд на то, что европейские данные не приведут к цепной реакции", — добавляет он.