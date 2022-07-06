ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля: для экономики и бизнеса важна стабильность национальной валюты. Инвестстратег предупредил о начале фазы ослабления рубля

Курс рубля в последние месяцы укреплялся до многолетних максимумов. Так, на минувшей неделе доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года). Однако с конца прошлой недели произошел разворот, и в среду доллар уже штурмовал отметку в 65 рублей, а евро поднимался выше 66 рублей.

"Мы все хотим курс в диапазоне 65-85 рублей за доллар. Конечно, ситуация в отраслях разная, есть сектора, для которых 20 рублей за доллар — вообще замечательная ситуация. Вы видите, что сейчас курс начал двигаться, и я бы предостерег от оголтелой борьбы против "сильного" рубля. Надо понимать, что ситуация меняется очень быстро и ключевой риск — это "качели" в диапазоне 50-120 рублей за доллар, потому что этого никакая экономика выдержать не сможет", — заявил Осьмаков журналистам в рамках форума "Иннопром-2022".

Он также отметил, что Россия находится в блокаде по многим позициям импорта, даже по тем, которые не находятся в санкционных списках. "Я могу сказать, что практически вся номенклатура сырья, оборудования и комплектующих поставляется с теми или иными проблемами", — сказал он. Валютный стратег объяснил стремительный рост доллара к мировым валютам

При этом накануне глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства.

"Мы перейдем к режиму закручивания гаек и обновлению пошлин по большому количеству позиций. Где-то ужесточение требует технического регулирования, где-то индексации утилизационного сбора, такая работа будет проделана", — сказал Осьмаков.