Торги юанем на Мосбирже набирают обороты, пытаясь обойти евро
Торги юанем на Мосбирже достигли рекордного объема в 44,3 миллиарда рублей
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем в 44,3 миллиарда рублей, в среду уже более 8 миллиардов и даже превышал объем по евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.
К 10.50 мск объем торгов юанем расчетами "завтра" составил 8,09 миллиарда рублей, евро — 8,32 миллиарда рублей. Тем не менее, объем торгов в паре с долларом продолжает удерживать первенство и составляет более 30,9 миллиарда рублей.
Во вторник объем торгов юанем был рекордным для Мосбиржи — 44,3 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/Forex/20220706/837395536.html
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