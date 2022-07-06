МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем в 44,3 миллиарда рублей, в среду уже более 8 миллиардов и даже превышал объем по евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро поднялся выше 66 рублей, доллар превысил 64 рубля

К 10.50 мск объем торгов юанем расчетами "завтра" составил 8,09 миллиарда рублей, евро — 8,32 миллиарда рублей. Тем не менее, объем торгов в паре с долларом продолжает удерживать первенство и составляет более 30,9 миллиарда рублей.

Во вторник объем торгов юанем был рекордным для Мосбиржи — 44,3 миллиарда рублей.