МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс евро продолжает опускаться к доллару, оставаясь у минимума за 20 лет, на сохранении опасений вокруг возможного замедления экономического развития, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,0223 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене — до 135,3 иены со 135,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 106,66 пункта.

Во вторник курс евро упал ниже 1,03 доллара, впервые с декабря 2002 года, и пока европейская валюта не может вернуться к этой отметке. Падение было вызвано ростом цен на газ в свете приостановки добычи из-за забастовки в Норвегии.

При этом в среду цены на газ снижаются почти на 2%, но инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностями возникновения энергетического кризиса, который может ускорить инфляцию и побудить ЕЦБ резко поднять ставку. Агрессивное ужесточение монетарной политики, в свою очередь, может привести к рецессии экономики.

Эти волнения поддержала и статистика по еврозоне, которая не оправдала надежд аналитиков. Объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 0,2% по сравнению с апрелем при прогнозе роста на 0,4%.