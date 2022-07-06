МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль в среду снижается четвертую торговую сессию подряд против доллара, но пытается перейти к росту против евро на фоне падения европейской валюты на форексе на 0,90% до 1,017 доллара, к уровню декабря 2002 года.

Сильно подешевевшая во вторник нефть поддерживает давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск повышался на 1,8 рубля, до 62,95 рубля, евро — на 55 копеек, до 64,15 рубля.

Ранее в среду доллар максимально поднимался до 64,95 рубля (максимум с 30 мая), евро – до 66,65 рубля (тоже с 30 мая).

Курс юаня расчетами "завтра" к 15.44 мск прибавлял 12 копеек — до 9,52 рубля, а объем торгов равнялся 31,9 миллиарда рублей против 43,4 миллиарда по евро и 106,8 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Участники российского валютного рынка продолжили в среду играть на ослабление рубля – четвертый торговый день подряд. При этом основной фон поддерживается рухнувшим рынком нефти, который со 113,5 доллара (по марке Brent) на закрытие понедельника максимально проваливался во вторник до 101,1 доллара (-10,9%). В среду нефть корректируется вверх – в район 104,25 доллара (+1,4%). В Минпромторге предостерегли от "оголтелой борьбы" против сильного рубля

Рынок нефти попал под давление на фоне опасений по поводу роста учетной ставки ФРС США и рисков мировой рецессии, что обусловит падение спроса на углеводородные энергоносители.

Также игроки рынка обратили внимание на смерть главы ОПЕК Мохаммада Сануси Баркиндо на 64-м году жизни. Баркиндо, проработавшему на должности главы ОПЕК 6 лет, оставалось работать на этом посту меньше месяца – до 1 августа. Баркиндо считается одним из отцов-основателей сделки ОПЕК+, стабилизировавшей в марте 2020 года нефтяные котировки и позволившей им восстановиться после обвала.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,5% — выше 107 пунктов, обновляя максимумы с декабря 2002 года. Это поддерживает давление на нефть и рисковые активы.

Резкому ослаблению рубля в условиях относительно невысокой ликвидности внутреннего валютного рынка, по всей видимости, мог способствовать локальный спрос на инвалюту со стороны отдельных крупных игроков на российском рынке, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

В итоге доллар растет к рублю на 3%, евро – на 0,9%. Рублевая цена нефти составляет около 6,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Резкое ослабление национальной валюты в последние дни обусловлено ростом активности импортёров (покупающих инвалюту), послаблениями, связанными с выводом валюты за рубеж, и снижением экспорта энергоресурсов, комментирует Евгений Линчик из УК "Первая". "Кроме того, участники рынка всё еще обеспокоены тем, что Минфин РФ может начать валютные интервенции (против рубля)", — добавляет он, говоря о перспективах курса.

Не исключено, что в ближайшее время доллар и евро еще попытаются приблизиться и обновить сегодняшние утренние максимумы, однако в дальнейшем спрос на валюту может ослабнуть, рассчитывает Кравченко из компании "Велес капитал".

"Если после этого не будут приняты жесткие меры против укрепления рубля, то мы ожидаем постепенного возвращения доллара и евро к уровням окончания прошлой недели", — добавляет он.

Дальнейшая динамика рубля во многом будет зависеть от конкретных действий, которые предложит правительство (по сдерживанию роста рубля), считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Если они покажутся рынку недостаточными, то курс может вновь вернуться к 61 рублю за доллар, а пока у него остается потенциал к дальнейшему росту", — добавляет аналитик.