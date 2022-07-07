МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Евро сегодня завис около 20-летнего минимума против доллара. Энергетический кризис в Европе омрачает экономические перспективы региона. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

На момент написания обзора пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,01845 после падения в среду до 1,01615 впервые с конца 2002 года.

Индекс доллара держался близко к 20-летнему максимуму 107,27, достигнутому на предыдущей сессии. На момент написания статьи индекс был на уровне 107,03.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стране необходимо ускорить переход на экологически чистые источники энергии, в то время как Россия якобы использует энергоносители в качестве политического оружия в конфликте с Украиной.

"Риски рецессии в США периодически будут давить на доллар, однако европейский энергетический кризис является более серьезной угрозой для экономических перспектив еврозоны, — написали в заметке для клиентов аналитики Westpac. — Восходящий тренд индекса доллара в среднесрочной перспективе, вероятно, пока сохранится, при этом имеется пространство для дальнейшего разворота котировок с учетом ужесточения политики ЕЦБ".

Европейский центральный банк готовится впервые с 2011 года повысить стоимость заимствований.

Между тем Федеральная резервная система агрессивно повышает ставки, и протоколы июньского заседания центробанка, когда он повысил ставку на 75 базисных пунктов, выявили обеспокоенность руководителей тем, что ухудшение ситуации с инфляцией подорвет веру в способность ФРС контролировать ее.

С июньского заседания ФРС инвесторы все меньше ожидали затяжной кампании ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку вспыхнули опасения насчет рецессии. Однако в среду данные показали, что число вакансий в США в мае сократилось слабее ожиданий, что предполагает сохранение дефицита предложения на американском рынке труда и может позволить ФРС продолжить агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.

В пятницу будет опубликована свежая статистика по рынку труда США за июнь. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют рост количества рабочих мест вне сельского хозяйства США на 268 000.

Доходность 10-летних американских гособлигаций в ходе токийской сессии понизилась до 2,904% со вчерашнего максимума 2,935%. Накануне доходность также падала до минимума более чем за месяц 2,746% из-за неоднозначных сигналов касательно перспектив дальнейшего развития политики. Россиянам объяснили, почему рубль неожиданно и жестко просел

Пара доллар/иена, крайне чувствительная к изменению доходности долгосрочных бондов США, понизилась на 0,07% до 135,79. Пара консолидировалась около этого уровня после отката с 24-летнего максимума 137 в конце июня.

Аналитики ожидают, что эта валютная пара останется выше отметки 130 до конца года. Лишь 7 из 61 респондента ожидают ее дальнейшего снижения, а 4 респондента прогнозируют рост до 140, согласно опросу Reuters.

Британский фунт завис около двухлетнего минимума. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается сохранить за собой пост на фоне растущего недовольства однопартийцев.

Инвесторы также анализируют взвешенные комментарии Хью Пилла, главного экономиста Банка Англии. Он заявил, что готов голосовать за повышение ключевой ставки более чем на 0,25 процентного пункта, если это будет оправдано экономическими обстоятельствами. При этом он предпочитает более "взвешенный" подход "единичным смелым шагам", которые могут "вывести ситуацию из равновесия".

Пара фунт/доллар торговалась по 1,1924 после падения накануне до минимума с марта 2020 года на 1,1877.