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2022
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Курс юаня снижается против доллара на уходе инвесторов от риска
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В пятницу китайский юань снизился против доллара США после скромного роста в начале сессии. Давление на него оказывает падение склонности инвесторов к риску после сообщения о... ПРАЙМ, 08.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань снизился против доллара США после скромного роста в начале сессии. Давление на него оказывает падение склонности инвесторов к риску после сообщения о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
По словам валютных трейдеров, спрос на активы-убежища японскую иену и доллар США в пятницу усилился после того как представитель правительства сообщил о покушении на Абэ.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс 6,7098 юаня за доллар США против 6,7143 юаня в четверг. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,6940, а на момент написания статьи торговалась по 6,7060.
Вероятно, юань закончит снижением вторую неделю подряд, потеряв против доллара 0,06%.
Трейдеры говорят, что спрос на активы-убежища стал рефлекторной реакцией рынка на новость о покушении на Абэ, и инвесторы могут быстро переключить внимание на фундаментальные факторы.