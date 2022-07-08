МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань снизился против доллара США после скромного роста в начале сессии. Давление на него оказывает падение склонности инвесторов к риску после сообщения о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Экономист объяснил, почему пока не стоит продавать доллары

По словам валютных трейдеров, спрос на активы-убежища японскую иену и доллар США в пятницу усилился после того как представитель правительства сообщил о покушении на Абэ.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс 6,7098 юаня за доллар США против 6,7143 юаня в четверг. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,6940, а на момент написания статьи торговалась по 6,7060.

Вероятно, юань закончит снижением вторую неделю подряд, потеряв против доллара 0,06%.

Трейдеры говорят, что спрос на активы-убежища стал рефлекторной реакцией рынка на новость о покушении на Абэ, и инвесторы могут быстро переключить внимание на фундаментальные факторы.