МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу растет второй день подряд против доллара и евро, корректируясь после ощутимого ослабления в начале недели, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Попытки рынка нефти закрепиться выше психологически значимого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent поддерживают восстановление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск снижался на 70 копеек, до 61,25 руб, евро — на 1,4 рубля, до 62,2 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 27 копеек до 9,27 рубля, а объем торгов равнялся 21,9 миллиарда рублей против 40,5 миллиарда по евро и 78,3 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Участники российского валютного рынка в пятницу продолжают корректировать предыдущее ощутимое ослабление рубля, отмечавшееся в течение первой половины недели. Аналитик предупредил о ловушке, связанной с обвалом рубля

Одной из возможных причин возобновления роста рубля может выступать начало выплаты дивидендов российскими экспортерами. Для этого они конвертируют валютную выручку в рубли, что оказывает давление на котировки иностранной валюты, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

При этом стоимость нефти прибавляет днем 0,8% до 105,5 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает курс рубля. Игроки опасаются снижения предложения "черного золота" на рынке. Подкрепляют опасения новости о возможной приостановке поставок казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту этой страны.

Вместе с тем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,3% до 107,5 пункта, оставаясь в районе максимума с декабря 2002 года. Это поддерживает давление на рисковые активы и сдерживает укрепление рубля.

Впрочем, ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций немного поднимается на 0,15%, сигнализируя о спросе на рублевые активы.

В итоге доллар снижался к рублю на 1%, евро – на 2,2%. Рублевая цена нефти составила около 6,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается, что предложения правительства по валютным мерам будут раскрыты на этой неделе, и, вероятно, сегодня они, наконец, будут озвучены, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В Минпромторге предостерегли от "оголтелой борьбы" против сильного рубля

"Впрочем, произойти это может вечером, в связи с чем реакцию рубля мы увидим лишь на следующей неделе. А сегодня в отсутствии новостей со стороны правительства курс может закончить день ниже отметки 61 рубль за доллар", — считает он.

В ближайшие сессии доллар может проверить на прочность уровень поддержки 60 рублей, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций".