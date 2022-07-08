МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу вечером перешел к коррекционному росту после пяти дней падения, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет против доллара и евро в начале торгов

По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару рос до 1,0185 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара, днем евро дешевел к доллару. Курс доллара к иене увеличивался до 136,07 иены со 135,98 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался 0,2%, до 106,92 пункта.

Евро восстанавливается после достижения минимальных за 20 лет уровней. С понедельника евро потерял к доллару более 2% и может завершить в минусе вторую неделю подряд. Такая динамика связана с наблюдающейся в последнее время осторожностью инвесторов и отказу от риска на фоне опасений рецессии.

В пятницу трейдеры обратили внимание на макростатистику из США. Так, безработица в стране в июне ожидаемо сохранилась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 372 тысячи вместо ожидаемого роста на 268 тысяч.

Хорошая статистика по рынку труда подкрепляет мнение инвесторов о том, что Федеральная резервная система США в дальнейшем будет действовать более агрессивно для сдерживания инфляции, что является фактором для ралли доллара.