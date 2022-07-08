МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль вырос в пятницу к доллару и евро по итогам торгов дня, продолжив динамику четверга — тенденция последних двух сессий обусловлена в том числе окончанием дивидендного сезона, при этом за неделю российская валюта ослабла на 6,42 рубля и на 5,81 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар укрепился после выхода отчета по занятости в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,03 рубля и опустился до 60,92 рубля, евро упал на 1,25 рубля, до 62,35 рубля.

Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели поднялся на 6,42 рубля, евро — на 5,81 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ТЕНДЕНЦИЮ ЧЕТВЕРГА

Рубль вторую сессию подряд закончил торги укреплением. Отечественная валюта продолжает расти после достижения в среду минимумов у отметки 64,95 рубля за доллар и 66,64 рубля за евро.

"Среди причин текущего импульса укрепление российской валюты можно выделить завершение дивидендного сезона", — считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Начало выплаты дивидендов российскими экспортерами, ценовое восстановление в нефти, разворот тренда на российском долговом рынке также подталкивают рубль к росту, полагает эксперт.

"Растущие сырьевые цены оказывают поддержку рублю", — дополняют аналитики из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю — 58-64 рублей", — считает Буйволов.

Аналитики из "Фридом Финанс" ставят ориентиры для основных валютных пар: 61-63 рубля за доллар и 62-64 рубля за евро.

В то же время, если решений по валютным интервенциям не будет принято на следующей неделе, то доллар может вернуться в зону 55-60 рублей — навес предложения валюты со стороны экспортеров пока продолжает давить на рынок, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.