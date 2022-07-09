МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Снятие в России ограничений на вывод капитала, даже частичное, направит курс доллара в район 80 рублей, поделился мнением с РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. Доллар укрепился после выхода отчета по занятости в США

Ранее правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать кредиты в валюте, выданные иностранными банками, при условии, что выплата составит не менее 20% от суммы долга.

Общая сумма долгов перед иностранными банками и компаниями составляет около 400 миллиардов долларов (без учета облигаций), отмечает эксперт. Оценить конкретную сумму погашений сейчас не представляется возможным, но учитывая отсутствие лонгаций со стороны иностранных банков и срабатывание кредитных ковенант, связанных с кредитным качеством заемщиков и самой России, иностранные банки могут потребовать вернуть значительную часть кредитов вне зависимости от сроков, на которые они выданы, добавляет он.

Так, напоминает Прокудин, профицит счета текущих операций, за счет которого финансируются покупки валюты в целях размещения капитала и для платежей иностранным кредиторам, сжался, по данным за май, до 18 миллиардов долларов в месяц.

"Открытие финсчета (даже частичное) наряду с восстановлением импорта, которое только началось в мае, является необходимым условием для разворота тренда в курсе доллара в сторону 80 рублей. Хотя финсчет сейчас не открывается полностью, тем не менее это важный сигнал для завершения укрепления рубля из-за роста финансового спроса на валюту", — говорит эксперт.

К концу года курс доллара сместится в район 80-90 рублей, в таком случае средний по году биржевой курс составит немного меньше 80 рублей за доллар, резюмировал Прокудин.