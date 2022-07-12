МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник утром снижается на 2,5% и торгуется ниже 20 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. Биткоин дорожает до 22 тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.38 мск дешевел на 2,6% — до 19,9 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 2,6% — в среднем до 19,91 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Удешевление биткоина происходит на фоне общей рыночной волатильности. Так, азиатские фондовые рынки во вторник в основном снижаются — в среднем на 1-2%, а медь и нефть падают в цене на 0,6% и чуть меньше 2% соответственно.

"Условия являются для него неблагоприятными не только с точки зрения общих рыночных условий, даже если случайное ралли в условиях "медвежьего" рынка дало некоторую надежду, но еще и самому криптосообществу не совсем свойственен ажиотаж", — приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam). Агентство отмечает, ссылаясь на исследование MLIV Pulse, что рынки склонны скорее ожидать падения биткоина до 10 тысяч долларов, чем его рост до 30 тысяч.

Биткоин дешевеет пятую торговую сессию подряд, за это время криптовалюта подешевела на 8%. С начала месяца биткоин практически не изменился в стоимости, но за весну цена обвалилась на четверть, до 31,8 тысячи долларов с 43,17 тысячи по состоянию на конец февраля.