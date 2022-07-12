МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань снизился и торговался против доллара США около минимума за два года. Евро остается около паритета с долларом, что негативно отражается на настроениях рынка и на валютах кроме американской. В Китае в очередной раз введены строгие карантинные меры. "Рост числа случаев заражения COVID оказывает давление на юань", — говорят аналитики Maybank. Курс юаня упал по отношению к доллару на ожиданиях решения ФРС США

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара на уровне 6,7287 юаня против 6,696 в понедельник. Пара открылась на уровне 6,7398, а на момент написания статьи торговалась по 6,7350.

На фоне угрозы энергетического кризиса в евро торговался около 20-летних минимумов и паритета с долларом. В понедельник на одном из крупнейших газопроводов из России в Германию Северный поток-1 начались ежегодные профилактические работы, которые, как ожидается, продлятся 10 дней. Есть опасения в том, что Россия может продлить перерыв в работе газопровода на фоне конфликта на Украине, что усилит проблемы с поставками энергоносителей и повысит вероятность рецессии в еврозоне.

В понедельник пара евро/доллар упала до 1,0006, благодаря чему индекс доллара поднялся до максимума с октября 2002 года 108,47.

По словам трейдеров, в последнее время на динамику юаня влияет оценка инвесторами перспектив восстановления китайской экономики, а теперь их внимание будет сосредоточено на данных по внешней торговле Китая и по инфляции в США.

Наблюдаемые в последнее время вспышки COVID-19 окажут давление на восстановление. По оценке аналитиков Nomura, в понедельник карантинные меры действовали в 31 городе Китая против 11 городов неделей раньше, и это создает "риск замедления роста экономики".

Инвесторы с нетерпением ждут выходящих в среду данных по инфляции в США. Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что июне по сравнению с июнем прошлого года потребительские цены выросли на 8,8%.

Ожидается, что на заседании 26-27 июля ФРС второй раз подряд повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, а рынки фьючерсов учитывают в котировках повышение ставки к марту до 3,50% от текущего уровня 1,58%.

Согласно вышедшим в пятницу данным, рост новых кредитов в Китае в июне превысил прогнозы, а рост кредитования в целом ускорился благодаря усилиям центрального банка, направленным на оживления восстановления экономики.

На момент написания статьи оффшорный юань торговался против доллара США по 6,7475, на 0,19%, ниже, чем континентальный юань.