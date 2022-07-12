МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Читатели турецкого издания Anadolu прокомментировали решение России и Ирана «убрать» доллар и евро ипз двусторонней торговли и перейти в расчеты в национальных валютах. La Libre: немцы признали, что нефтяное эмбарго вредит им больше, чем России

"Еще один гол в ворота США", — написал один пользователь.

"Американский век подходит к концу", — согласился с ним другой.

"Пусть еще несколько стран примут такое же решение — и доллар обесценится", — добавил еще один юзер.

Большинство пользователей согласились с ним.

"Пусть каждая страна использует свою валюту в торговле, и тогда гегемонии доллара придет конец!" — говорится в еще одном комментарии.

Ранее Председатель Центробанка Ирана Али Салехабади рассказал, что Тегеран и Москва достигли нескольких важных договоренностей в банковской, финансовой и экономической сферах. Во время переговоров обсуждались такие важные моменты, как необходимость создания четких механизмов по устранению доллара и евро из двусторонней торговли и переходом на национальные валюты. Салехабади добавил, что соглашения о совместной торговле с Россией, достигнутые во время его визита в Москву, будут осуществлены в самое ближайшее время, и их позитивные результаты ощутят на себе обе страны.

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