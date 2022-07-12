МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Курс фунта упал до нового двухлетнего минимума

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, минутами ранее евро приравнялся к доллару.

Ранее во вторник курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже на уровне около 59,3 рубля, и доллар в ходе торгов вторника несколько раз был дороже евро — также впервые за 20 лет. Дороже евро доллар на российской бирже и сейчас — доллар по 58,95 рубля, евро по 58,75 рубля.