Медведев рассказал о лучшей защите от "протухающего" евро
Медведев заявил, что лучшая защита от "протухающего" евро — переход на новые способы оплаты
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Лучшей защитой "от протухающего евро" является переход на новые способы оплаты, включая использование национальных валют, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др.", — написал Медведев в своем Telegram-канале. Кроме того, он не исключил создание валюты БРИКС.
В то же время, платёжеспособность Европы мало беспокоит Россию, отметил он.
"Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь ещё очень много дел", — отметил зампред Совбеза.
https://1prime.ru/Forex/20220712/837462531.html
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