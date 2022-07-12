МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Лучшей защитой "от протухающего евро" является переход на новые способы оплаты, включая использование национальных валют, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Газовая компания предложила немцам быстрее мыться и надевать два свитера

"Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др.", — написал Медведев в своем Telegram-канале. Кроме того, он не исключил создание валюты БРИКС.

В то же время, платёжеспособность Европы мало беспокоит Россию, отметил он.

"Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь ещё очень много дел", — отметил зампред Совбеза.