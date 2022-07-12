МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Евро может продолжить дешеветь ниже паритета с долларом, который был достигнут во вторник впервые с декабря 2002 года, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Медведев назвал лучшую защиту от "протухающего евро"

Курс евро к доллару на Московской бирже опускался во вторник до 0,99506. Рублевый курс евро на этой площадке в течение торгов вторника в моменте также опускался ниже рублевого курса доллара. На форексе курс евро максимально опускался во вторник до паритета с долларом — впервые с декабря 2002 года.

Основным фактором, поддерживающим позиции доллара и оказывающим давление на курс евро, является разница в процентных ставках ФРС и ЕЦБ, а также принципиально разный подход к реализации денежно-кредитной политики, поясняет Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". Как представляется в текущей точке, у ФРС США есть больше возможностей в плане повышения ставок в будущем с учетом опубликованного в минувшую пятницу сильного отчета по рынку труда за июнь, добавляет Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

Подход ЕЦБ более осторожный, он предполагает первое повышение ставки лишь в июле, считает Джиоев. "Особенность еврозоны заключается в том, что ЕЦБ приходится осуществлять надзор за целой группой стран, обладающих разной экономической мощью и возможностями "переваривать" рост процентных ставок. Германия способна абсорбировать рост ставок куда более эффективно, нежели Италия, Греция и Испания", — добавляет Шульгин.

Сильный и продолжительный торговый дефицит в еврозоне, сложившийся из-за резкого повышения стоимости энергоносителей зафиксирован впервые с момента создания зоны евро, и он также работает против курса евро, отмечает Джиоев. Если этот фактор останется в силе на продолжительное время, то с большой долей вероятности евро продолжит отступать перед долларом, оценивает он.

Перспективы курса евро/доллар сейчас тесно связаны с возобновлением работы "Северного потока", считает Шульгин. "В худшем сценарии, то есть если трубопровод не возобновит работу после 21 июля, курс может снизиться до 0,95. Если же трубопровод вернется к работе на уровне 60–40% своей мощности (что наиболее реально), курс может снизиться лишь до 0,97–0,98", — оценивает он.