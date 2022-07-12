ЛОНДОН, 12 июл — ПРАЙМ. Евро во вторник вырос, восстановившись после наблюдавшегося ранее падения, которое вплотную приблизило его к уровню паритета с долларом США. Тем не менее, единая европейская валюта оставалась под сильным давлением из-за возможного кризиса в сфере поставок энергоносителей и неопределенности вокруг перспективы повышения ставок Европейского центрального банка. "Скоро Евросоюз сломается": британцы высмеяли экономящих на газе немцев

Пара евро/доллар упала до 1,0005, прежде чем восстановиться с этой отметки. К 13.15 по Гринвичу пара торговалась с повышением на 0,15%, по 1,00540.

Нил Джонс из Mizuho отметил, что участники рынка держали короткие позиции по евро в ожидании прорыва ниже уровня паритета с долларом, но "мы не стали этого делать, и сейчас эти инвесторы покупают евро в начале нью-йоркской сессии".

Месячная подразумеваемая волатильность пары евро/доллар, служащая индикатором ожидаемых колебаний, составила примерно 12,5%, достигнув самого высокого уровня с марта 2020 года.

Один из крупнейших газопроводов из России в Германию, Северный поток-1, был остановлен на профилактическое обслуживание, которое, как ожидается, продлится 10 дней. При этом правительства ряда стран и рынки обеспокоены возможностью того, что Россия продлит этот период, усугубив энергетический кризис в еврозоне и подтолкнув ее экономику к рецессии.

Данные исследовательского института ZEW усилили пессимизм в отношении европейской экономики. Рассчитываемый институтом индекс настроений в экономике Германии июле упал в до —53,8 против —28,0 в июне.

"Рынок в настоящий момент играет в кошки-мышки с паритетом евро (к доллару) в отсутствие каких-либо важных макроэкономических факторов", — сообщил Саймон Харви из Monex Europe, добавив, что ожидаемые в среду данные по инфляции в США могут стать таким катализатором.

Отчет Министерства труда США, согласно прогнозам, должен показать, что годовая инфляция в июне составила 8,8%.

"Возможно, для того, чтобы пара евро/доллар прорвала уровень паритета, нам придется ждать индекса потребительских цен (CPI) США или прояснения ситуации на европейских энергетических рынках, когда техническое обслуживание на газопроводе Северный поток-1 подойдет к концу", — добавил Харви.

Слабость евро была наиболее выраженной против доллара США. Индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других шести основных валют, где евро имеет наибольший вес, ранее вырос до 108,56, самого высокого уровня с октября 2002 года, однако затем снизился до 108,10.

Аналитики отметили растущую неопределенностью относительно планов ЕЦБ по повышению процентных ставок, сначала на 25 базисных пунктов в июле, а затем на 50 базисных пунктов в сентябре. В Польше оценили решение суда ЕС по "Северному потоку — 2"

Между тем котировки фьючерсов на процентные ставки в США учитывают, что ставки вырастут до 3,50% к марту 2023 года с текущего уровня 1,58%.

"Ожидается, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце, и ее целью, очевидно, является как можно более скорое возвращение к нейтральному уровню ставок, тогда как ЕЦБ подает противоречивые сигналы, учитывая ситуацию с поставками газа (в еврозону)", — сказала Сара Хьюин из Standard Chartered.

Слабость евро во многом способствовала подъему индекса доллара, но американская валюта также получила поддержку ввиду опасений относительно экономического роста за пределами США, в частности, из-за того, что Китай проводит политику нулевой терпимости к COVID для сдерживания новых вспышек инфекции.

Оффшорный китайский юань приблизился к 1-месячному минимуму против доллара США на отметке в 6,753 юаня за доллар.

Тем не менее, пара доллар/японская иена упала на 0,5%, до 136,72, после скачка до нового 24-летнего максимума 137,75 в понедельник.

Замедление мировой экономики оказывает давление на сырьевые валюты.

Банк Канады, как ожидается, в среду повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов, однако канадский доллар все равно снизился на 0,2% против доллара США.