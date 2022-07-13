МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару незначительно растет в среду утром перед выходом статистики о потребительских ценах в Германии, свидетельствуют данные торгов. Найдена главная ошибка в прогнозе курса рубля

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару рос до 1,0037 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара, курс доллара к иене — до 137,01 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 108,15 пункта.

Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в Германии, согласно окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 7,6% с 7,9%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

Валютные трейдеры также находятся в ожидании статистики по потребительским ценам в США. Согласно прогнозу, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее. Эти данные могут указать на возможный курс дальнейшей политики Федрезерва США, что в значительной степени отразится на динамике доллара к мировым валютам.