МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Пока евро и британский фунт обновляют двадцатилетние минимумы, доллар стремительно поднимается вверх, но это не слишком хорошо, пишет СNN. Bloomberg раскрыл самую большую угрозу для Байдена

На Уолл-стрит, как отмечается, крайне обеспокоены таким укреплением американской валюты, поскольку это чревато проблемами для получения доходов.

Индекс доллара в прошлом месяце поднялся на четыре процента, а по сравнению с прошлым годом — почти на 13%. Другие ведущие валюты несут серьезные потери: так, курс евро в этом году упал на 12%, а курс фунта снизился до того уровня, на котором он был в худшие дни пандемии коронавирусной инфекции.

Усиление доллара началось в ожидании повышения ставок Федеральным резервом, благодаря которому США более привлекательным местом для хранения денег.

Господство американской валюты объясняется довольно просто: ее считают "безопасной гаванью для инвестиций". Если в мировой экономике усиливаются тревожные тенденции и возрастает вероятность рецессии, инвесторы сразу же начинают в спешке покупать доллары, будучи уверенными, что только так смогут сохранить свой капитал.

Другие надежные валюты не обладают таким же стимулом для роста: швейцарский франк в этом году поднялся почти на 8%, а японская йена волатильна, и ранее она снизилась до самого низкого с 1998 года уровня по отношению к доллару.

Отчасти такое положение вещей можно объяснить тем, что экономика США выглядит сильнее экономик других стран равного с Америкой уровня. И это еще одно весомое преимущество, заставляющее курс доллара расти. По мнению экспертов СNN, его усиление, безусловно, дает американцам гораздо большую покупательную способность, когда те путешествуют за пределы своей страны. Однако это не играет на руку котировкам акций, поскольку сильный доллар понижает ценность международных продаж корпоративной Америки и уменьшает ее прибыли.

Как отметил стратег по ценным бумагам Майкл Уилсон из Morgan Stanley, американские фирмы осуществляют за рубежом около 30% своих продаж. Это создает дополнительные препятствия в период, когда они уже столкнулись с последствиями инфляции, избытком товарных запасов и изменениями спроса.

"Сильный доллар лишний раз указывает на то на то, что в ближайшие сезоны отчетности показатели прибыли нужно будет пересматривать, — уверен Уилсон. — Выходит, что недавнее повышение котировок совсем скоро выдохнется и сойдет на нет".