МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Резкий рост доллара может в итоге вынудить корпоративную Америку осознать угрозу назревающей рецессии прибыли. Аналитики ждут, что ФРС США продолжит повышение процентных ставок

Инвестиционная загадка этого лета — как взлетевшие инфляция и процентные ставки омрачили экономические прогнозы и практически не повлияли на прогнозы по росту корпоративной прибыли на следующие 18 месяцев.

Ведущие инвестиционные банки Уолл-стрит спешно оценивают риски зарождающейся рецессии: многие прогнозируют неминуемое снижение экономической активности в США как минимум два квартала подряд, тогда как другие оценивают вероятность мирового спада в соотношении 50-50. Прогнозирование методом "снизу вверх" в руководстве компаний остается по непонятным причинам оптимистичным.

Именно поэтому стартовавший на этой неделе сезон отчетности за 2-й квартал и сопровождающие его прогнозы ожидаются с таким затаенным дыханием — не в последнюю очередь из-за полного осознания энергетического шока, вызванного началом военного конфликта на Украине, и растущих процентных ставок.

Пока же сигналы рецессии, поступающие "сверху вниз", не согласуются с соответствующим переосмыслением прибыли.

Прогнозируемый рост совокупной прибыли компаний из базы расчета S&P500 на этот год все еще превышает 10%, и даже после падения примерно на половину процентного пункта во 2-м квартале он все еще остается выше 9% на весь 2023 год.

"Экономисты и инвестиционные рыночные стратеги непривычно единодушны в своих предсказаниях неизбежной рецессии", — отметил Джим Вуд Смит из Hawksmoor Investment Management.

"Ложкой дегтя в этой бочке меда стало то, что, похоже, никто не сказал об этом бизнесам, — добавил он. — Следующие две-три недели будут иметь большое значение для устранения этой нестыковки".

Возможно, это всего лишь некое запаздывание: аналитики по акциям колеблются при виде ухудшающихся макроэкономических показателей и ждут, пока их компании сами сообщат им плохие новости.

Или в деле более фундаментальные факторы, чем кажется. ФРС оценила состояние американской экономики

Некоторое представление об особенно перекошенном состоянии экономики сейчас можно почерпнуть из последнего опроса американских малых и средних компаний: их настрой в июне оказался на минимальном уровне с 2013 года, хотя спрос на рабочую силу остается высоким, пока руководство продолжает наращивать операции.

Что же касается более крупных транснациональных компаний, получающих прибыль за рубежом, здесь тревогу вызывает нечто более непосредственное — резкое укрепление доллара к другим ведущим валютам по мере того, как ФРС решительно ужесточает свою денежно-кредитную политику, тогда как другие центробанки предпочитают не торопиться.

Хотя большинство рыночных участников сейчас зачарованы падением евро до паритета с долларом впервые с 2002 года, доллар укрепляется и к большинству других валют, таких как японская иена и британский фунт, а более широкий индекс DXY находится на максимальной отметке за последние 20 лет.

За последние 40 лет было всего четыре полных года, когда индекс доллара прибавлял более 12%, тогда как с начала 2022 года он уже превысил этот показатель.

Погодовой скользящий прирост DXY более чем 17% является его максимумом с 2015 года. Годовой подъем более чем на 20% с середины 1980-х годов встречался крайне редко. Такое было только в 2015 году, а также непродолжительное время в 2009 году после краха банковского сектора и во время схлопывания пузыря доткомов в 2000 году.

Стратеги Morgan Stanley на этой неделе стряхнули пыль со своих "арифметических таблиц", чтобы показать, как пострадала прибыль от динамики доллара, которая "настолько экстремальна с исторической точки зрения".

Они пришли к выводу, что повышение индекса DXY на каждый процентный пункт в годовом выражении сокращает рост совокупной прибыли на акцию S&P500 на половину пункта. Это значит, что за последний 12 месяцев рост EPS мог лишиться 8,5 пункта. Дефицит бюджета США в июне составил 88,8 миллиарда долларов

"Хуже времени для этого не найти, так как компании уже отмечают давление роста расходов на маржу, а также накопление и невостребованность запасов и ослабление спроса", — пояснили они.

Есть опасение, что это усугубит ситуацию с корпоративными и рыночными прогнозами по прибыли на следующие 12 месяцев. Кроме того, это значит, что более чем 20%-ного падения акций с начала года, возможно, будет недостаточно для понижения исторически завышенного курса.

Если соотношение цен и форвардной прибыли в результате вновь поднимается, возможно, потребуется еще одна волна снижения цен, чтобы полностью учесть риск ценовой рецессии и опустить мультипликаторы до даже исторических средних значений.

Хотя сейчас форвардный коэффициент PE равен 16х и почти на 30% ниже прошлогодних пиков, он все еще примерно на 6 пунктов выше минимума, зафиксированного в рецессию 2008-2009 годов.

Универсальное правило Goldman Sachs гласит, что "умеренная рецессия" (шанс которой в предстоящий год равен 30%) приведет к снижению EPS в 2023 году на 11% до 200 долларов, что примерно на 20% ниже текущей консенсус-оценки.

Если предположить, что до конца этого года консенсус-оценки по EPS пройдут этот путь наполовину, снижение мультипликаторов до 14х, вероятно, спровоцирует очередное падение S&P500 на 15%-20% в следующие полгода, считает банк.

Если применить это правило к миру, то стратеги Citi полагают, что нынешние консенсус-прогнозы по росту прибыли (на 11% в этом году и на 7% в следующем) снизятся менее чем до 5%. При этом они предупреждают, что ситуация может быть еще хуже, учитывая 50%-ную вероятность мировой рецессии в это время.

По их мнению, "в случае мировой рецессии даже такой прогноз будет слишком оптимистичным".