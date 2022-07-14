Японское правительство обеспокоилось быстрым ослаблением иены
Правительство Японии усилит контроль за валютным рынком на фоне резкого ослабления иены
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство Японии обеспокоено резким падением японской иены и будет еще более внимательно наблюдать за валютным рынком в тесном взаимодействии с Банком Японии, сказал в четверг генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
В ходе плановой пресс-конференции Мацуно также отметил, что Япония будет отслеживать влияние на японскую экономику инфляционных трендов и изменений в денежно-кредитной политике США.
https://1prime.ru/Forex/20220714/837480160.html
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