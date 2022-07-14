МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство Японии обеспокоено резким падением японской иены и будет еще более внимательно наблюдать за валютным рынком в тесном взаимодействии с Банком Японии, сказал в четверг генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

В ходе плановой пресс-конференции Мацуно также отметил, что Япония будет отслеживать влияние на японскую экономику инфляционных трендов и изменений в денежно-кредитной политике США.