МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии четверга перешел к снижению к доллару и дорожает к евро, обе валюты торгуются в районе 58,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 32 копейки, до 58,6 рубля, евро — снижается на 41 копейку, до 58,65 рубля.