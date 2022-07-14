2022-07-14T10:03:00+03:00
2022-07-14T10:09:06+03:00
2022-07-14T10:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220714/837481803.html
Рубль слабеет к доллару и дорожает к евро в начале дня
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торговой сессии четверга перешел к снижению к доллару и дорожает к евро, обе валюты торгуются в районе 58,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 14.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
https://1prime.ru/images/83730/59/837305990.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83730/59/837305990.jpg
https://1prime.ru/images/83730/59/837305989.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83730/59/837305989.jpg
https://1prime.ru/images/83730/59/837305977.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83730/59/837305977.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии четверга перешел к снижению к доллару и дорожает к евро, обе валюты торгуются в районе 58,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 32 копейки, до 58,6 рубля, евро — снижается на 41 копейку, до 58,65 рубля.