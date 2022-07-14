МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Средний курс доллара в четвертом квартале достигнет отметки в 70 рублей, говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). Большинство россиян не ожидают резкого ослабления рубля

"Говорить об устойчивой тенденции ослабления рубля пока преждевременно, поскольку сохраняется фундаментальный фактор давления на рубль в сторону его укрепления в виде высокого торгового профицита. В базовом сценарии мы ожидаем средний курс рубля к доллару в третьем квартале — 62, в четвертом квартале — 70", — прогнозируют аналитики.

Они отмечают, что феноменом последних месяцев является беспрецедентное укрепление российского рубля к основным валютам. Курс доллара в июне временно находился вблизи 50 рублей, чего не наблюдалось с 2015 года. Укрепление рубля, как поясняется в макрообзоре, является следствием сжатия внутренней деловой активности, валютных ограничений и вынужденного отказа от бюджетного правила.

Импорт в Россию сократился более чем на 40% с начала года и в мае демонстрировал лишь небольшие признаки восстановления, отметили аналитики. Предпринятые меры по смягчению валютных ограничений и заявления властей о возможных интервенциях на валютном рынке привели к росту курса доллара с начала июля до 60–63 рублей.