МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Появление информации о возможном вступлении в БРИКС новых государств — это хороший сигнал, Россия усиливает свои позиции, страны содружества также могут создать новую валюту для взаиморасчетов и уйти от доллара и евро, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

"Сегодня идет трансформация экономик всего мира, и страны видят перспективы в работе с Россией, хотят здесь устанавливать экономические связи. Это хороший процесс", — сказал политик.

По его словам, "вполне возможно, там (в БРИКС) может зародиться новая валюта, которой мы можем рассчитываться между странами-участниками, не используя более ни доллар, ни евро".

При этом Абрамов подчеркнул, что доллар не обеспечен никакими материальными ресурсами.

По его словам, происходящие процессы свидетельствуют о том, что "западные санкции терпят крах".

"В БРИКС скоро будет полмира (учитывая население стран-участниц)", — заключил сенатор.

Ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Однако она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.