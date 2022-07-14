МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Европе из-за санкций против России будет вынуждена чаще использовать доллар, что приведет к более сильному ослаблению евро, который в среду опустился ниже доллара впервые за 20 лет, вызовет напряженность и значительно дестабилизирует еврозону. Об этом заявил глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав.

"Европейские антироссийские санкции сильно бьют по Европе, не по России… Что касается энергоресурсов, то до украинского кризиса страны ЕС оплачивали энергию в евро, точнее, в рублях, которые затем реинвестировались в основном в евро. Благодаря "блестящим" идеям Брюсселя, мы теперь откажемся от российских поставок и будем платить за энергию в долларах Катару, США или Венесуэле, если те смогут обеспечить нас нефтью и газом, но это "если" под большим вопросом", — сказал он РИА Новости.

Все это, по мнению эксперта, дает доллару преимущество: большая часть сделок впредь будет совершаться в долларах, что усилит его доминирующую роль в мире. "Он может занять 65% мировых резервов, в то время как доля евро опустится даже ниже 20%. Это плохо для евро", — отметил Гав, напомнив, что евро выходил на уровень 1,6 доллара лишь однажды — до крупного экономического кризиса 2008 года, после чего его стоимость снижалась.

"Падение стоимости евро означает постепенный отказ от евро как резервной валюты, рост инфляции в еврозоне, обнищание населения Европы, повышение стоимости импорта энергии, материалов и продуктов. Мы видим, что происходит не рост цен, а обесценивание денег… За 10 лет Европа увеличила денежную массу в четыре раза. Мы печатали деньги с большой скоростью, это огромный вектор инфляции", — полагает эксперт.

Инфляция в Европе уже составляет 22% в странах Балтии, 8,8% в ЕС и выше 8,6% в еврозоне, 15,6% в Польше, среднеевропейский уровень инфляции вскоре может достичь 10%, подчеркнул эксперт.

Гав считает, что в Европе "рациональное мышление ушло" и сама она "вступила в период цивилизационного упадка", а надежды на поддержку европейского экспорта, повышение конкурентоспособности национальной продукции и рост туризма на фоне падения евро не оправдываются. По его словам, слишком сильное падение валюты может значительно дестабилизировать еврозону.

"Германия экспортирует автомобили, и ее превосходство заключается в топливных двигателях, которые должны будут постепенно исчезнуть через 5-10 лет. Германия также экспортирует химикаты, но их производство окажется под давлением из-за повышения стоимости нефти и газа. Конкурентоспособность сильно пострадает. Торговый баланс Германии ухудшится, и осенью страна может столкнуться с тяжелой рецессией", — привел эксперт пример возможного развития событий в Германии.

По его мнению, в Европе на фоне снижения евро возникнет напряженность и "некоторые страны могут замкнуться в себе в тот момент, когда действия должны быть скоординированы": Италия или Испания могут оказаться под слишком сильным давлением, чтобы оставаться в еврозоне, а долг Франции и ее значительно ухудшившийся торговый баланс могут оказать негативное влияние на евро, резюмировал Гав.