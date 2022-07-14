БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Курс евро летом останется на паритетном уровне с долларом, возможно, оказать поддержку европейской валюте попытается ЕЦБ, такое мнение высказал РИА Новости валютный стратег ING Франческо Песоле. Индекс доллара поднялся выше 109 пунктов впервые с 2002 года

Накануне американская валюта впервые с 2002 года стала дороже европейской, к вечеру четверга евро торгуется на уровне 0,9979 доллара.

Песоле отметил, что пара евро/доллар в настоящее время пытается переварить ухудшающуюся глобальную экономическую картину, особенно по еврозоне. "Мы полагаем, что этим летом EUR/USD будет вблизи паритета, а нижней границей диапазона в ближайшей перспективе может быть уровень 0,9800", — сказал он.

При этом пара может восстановиться к концу года по мере улучшения глобальной ситуации с рисками, а также на фоне ожиданий окончания цикла ужесточения политики ФРС США, добавил эксперт.

"Мы полагаем, что ЕЦБ попытается поднять курс евро в ближайшее время", — добавил он.

Последствия очень слабого евро для региона единой валюты двойственны. "С одной стороны, более слабая внутренняя валюта означает больший объем импортированной инфляции. С другой стороны, ориентированная на экспорт экономика, такая как экономика еврозоны, может выиграть от более слабого евро, поскольку ее экспорт становится более привлекательным", — резюмировал Песоле.