МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером растет по отношению к другим основным мировым валютам, однако темпы роста чуть замедлились, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0014 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,006 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 139,11 иены со 137,42 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,86%, до 108,88 пункта. Ранее в четверг его индекс достигал 109 пунктов впервые с сентября 2002 года.

Американская валюта в четверг вечером получает поддержку за счет ожиданий агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. На данный момент уже 80,9% аналитиков CME Group ожидают повышения учетной ставки на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75% годовых.

Таким прогнозам способствовали данные о потребительских ценах в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 9,1% — максимума с ноября 1981 года. Аналитики ожидали, что годовой показатель ускорится до 8,8%, а месячный — до 1,1%.

"После индекса потребительских цен мы наблюдаем расширение и сохранение инфляции в США, в результате чего рынки повышают ставки в отношении предполагаемого пути учетной ставки ФРС", — сказал агентству Блумберг глава отдела валютного анализа Monex Europe Саймон Харви (Simon Harvey).