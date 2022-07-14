МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс доллара повысился в четверг до 58,3 рубля, евро опустился до 58,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля растет к евро в рамках динамики форекса

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 3 копейки, до 58,3 рубля, евро снизился на 35 копеек, до 58,75 рубля.